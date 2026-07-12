Cristi Chivu a reușit să cucerească campionatul și cupa în Italia și este unul dintre cei mai apreciați antrenori din „Cizmă” la acest moment.

Antrenorul român a început formarea unui nou lot la Inter pentru stagiunea viitoare.

Atacantul lui Inter semnează până în 2031

Cristi Chivu a reușit să îi ridice nivelul lui Pio Esposito în stagiunea trecută. Atacantul italian a fost unul dintre jucătorii cheie de la Inter și a contribuit decisivi la succesul formației milaneze.

Conducerea lui Inter vrea să îl recompenseze pe atacantul de 21 de ani și i-a propus o prelungire a contractului până în 2031, cu o majorare salarială care l-ar duce pe Esposito de la un salariu 1,7 milioane de euro pe an la 3 milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri, conform TMW.com.

Aceeași sursă dezvăluie faptul că Pio Esposito va deveni o piesă mult mai importantă în echipa lui Cristi Chivu în stagiunea 2026/2027.

48 de meciuri, zece goluri și cinci pase decisive sunt cifrele lui Pio Esposito în tricoul lui Inter, în stagiunea precedentă.

Atacantul italian este cotat la 45 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.