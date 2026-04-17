Echipa lui Cristi Chivu este lider în Serie A cu 75 de puncte, în 32 de partide. Inter este la nouă puncte de principala urmăritoare, Napoli, cu șase runde înainte de finalul acestui sezon.

Cu toate acestea, antrenorul român ar putea avea o vară agitată.

Cristi Chivu mai poate pierde un om de bază pe lângă Bastoni

Alessandro Bastoni se află pe lista Barcelonei, iar jucătorul își dorește o mutare în capitala Cataloniei. Echipa lui Hansi Flick nu a ajuns încă la o înțelegere cu Inter, dar „nerazzurrii” sunt dispuși să negocieze cu reprezentanții Barcelonei pentru un transfer al fundașului italian.

Dar plecarea lui Bastoni ar putea să nu fie singura grijă a lui Chivu din finalul acestui sezon. Italienii de la TMW.com au informat despre o posibilă plecare a lui Denzel Dumfries în Premier League, acolo unde a atras atenția mai multor formații.

În cazul în care plecarea olandezului se va concretiza, Inter ar rămâne doar cu Carlos Augusto pe acea poziție, dar ar mai putea avea și varianta Hector Fort. Fundașul lateral al Barcelonei ar putea fi inclus în „afacerea Bastoni”.

Denzel Dumfries este unul dintre cei importanți jucători ai lui Inter din ultimele sezoane, iar în această stagiune olandezul a reușit să înscrie 5 goluri în 22 de partide.

25 de milioane de euro este cota fundașului dreapta, conform site-ului de specialitatea TRransfermakrt.com.