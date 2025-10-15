Cristi Chivu a început curățenia la Inter! Titularul e OUT

Cristi Chivu a redresat-o pe Inter, după un start slab de sezon. „Nerazzurri” au cinci victorii consecutive în ultimele partide oficiale din toate competițiile.

Inter are un lot îmbătrânit, iar antrenorul român își dorește să facă tranziția la echipa italiană în următoarea perioadă și să reducă vârsta medie a lotului.



Cristi Chivu l-a anunțat pe Sommer că nu intră în calcule pentru sezonul viitor



Italienii a dezvăluit că Chivu a vorbit cu Yann Sommer și i-a transmis că își dorește să aducă un portar de viitor la echipă.

Astfel, fotbalistul de 36 de ani va putea semna liber de contract la finalul acestui sezon, pentru că înțelegerea lui cu Inter expiră în vara lui 2026.

