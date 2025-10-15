Cristi Chivu a început curățenia la Inter! Titularul e OUT

Cristi Chivu a redresat-o pe Inter, după un start slab de sezon. „Nerazzurri” au cinci victorii consecutive în ultimele partide oficiale din toate competițiile.
Inter are un lot îmbătrânit, iar antrenorul român își dorește să facă tranziția la echipa italiană în următoarea perioadă și să reducă vârsta medie a lotului.
Cristi Chivu l-a anunțat pe Sommer că nu intră în calcule pentru sezonul viitor
Italienii a dezvăluit că Chivu a vorbit cu Yann Sommer și i-a transmis că își dorește să aducă un portar de viitor la echipă.
Astfel, fotbalistul de 36 de ani va putea semna liber de contract la finalul acestui sezon, pentru că înțelegerea lui cu Inter expiră în vara lui 2026.
„La Inter, Sommer continuă să aibă evoluții bune și siguranță, în ciuda câtorva erori, cum ar fi cea de la Torino, din derby-ul cu Juventus. Chiar și așa, elvețianul va împlini 37 de ani în decembrie iar conducerea clubului, împreună cu Cristi Chivu, își dorește o tranziție către un portar mai tânăr. Decizia a fost influențată și de proprietarii clubului, care au stabilit o strategie clară: întinerirea lotului și reducerea salariilor.Sommer, la fel ca Acerbi, De Vrij, Darmian și Mkhitaryan, se află pe lista jucătorilor de peste 30 de ani, ale căror contracte expiră.”, s-a arătat pe Tuttosport, citat de Tuttomercatoweb.com.
Yann Sommer are 102 meciuri jucate în tricoul lui Inter, reușind să câștige Supercupa Italiei și un Scudetto alături de „nerazzurri”.
4 milioane de euro este cota lui Yann Sommer, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.