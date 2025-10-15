Cristi Chivu a început curățenia la Inter! Titularul e OUT

Cristi Chivu a &icirc;nceput curățenia la Inter! Titularul e OUT Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Chivu l-a anunțat pe unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Inter că nu mai intră în calculele lui.

TAGS:
cristi chivuYann SommerInter
Din articol

Cristi Chivu a redresat-o pe Inter, după un start slab de sezon. „Nerazzurri” au cinci victorii consecutive în ultimele partide oficiale din toate competițiile.

Inter are un lot îmbătrânit, iar antrenorul român își dorește să facă tranziția la echipa italiană în următoarea perioadă și să reducă vârsta medie a lotului.

Cristi Chivu l-a anunțat pe Sommer că nu intră în calcule pentru sezonul viitor

Italienii a dezvăluit că Chivu a vorbit cu Yann Sommer și i-a transmis că își dorește să aducă un portar de viitor la echipă.

Astfel, fotbalistul de 36 de ani va putea semna liber de contract la finalul acestui sezon, pentru că înțelegerea lui cu Inter expiră în vara lui 2026.

„La Inter, Sommer continuă să aibă evoluții bune și siguranță, în ciuda câtorva erori, cum ar fi cea de la Torino, din derby-ul cu Juventus. Chiar și așa, elvețianul va împlini 37 de ani în decembrie iar conducerea clubului, împreună cu Cristi Chivu, își dorește o tranziție către un portar mai tânăr. Decizia a fost influențată și de proprietarii clubului, care au stabilit o strategie clară: întinerirea lotului și reducerea salariilor.Sommer, la fel ca Acerbi, De Vrij, Darmian și Mkhitaryan, se află pe lista jucătorilor de peste 30 de ani, ale căror contracte expiră.”, s-a arătat pe Tuttosport, citat de Tuttomercatoweb.com.

Yann Sommer are 102 meciuri jucate în tricoul lui Inter, reușind să câștige Supercupa Italiei și un Scudetto alături de „nerazzurri”.

4 milioane de euro este cota lui Yann Sommer, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
Neymar antrenat de Cristi Chivu?! Starul brazilian a fost propus la Inter
Neymar antrenat de Cristi Chivu?! Starul brazilian a fost propus la Inter
Oficialii Parmei nu l-au uitat pe Cristi Chivu: A rămas &icirc;n memoria fanilor
Oficialii Parmei nu l-au uitat pe Cristi Chivu: "A rămas în memoria fanilor"
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu, criticat după ultimul scandal de la naționala Rom&acirc;niei: &bdquo;Trebuie să tăcem?&rdquo;
Mircea Lucescu, criticat după ultimul scandal de la naționala României: „Trebuie să tăcem?”
Mihai Stoichiță știe ce trebuie să facă Mircea Lucescu după victoria cu Austria: &bdquo;Asta e treaba lui&rdquo;
Mihai Stoichiță știe ce trebuie să facă Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Asta e treaba lui”
Controverse uriașe după ce Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Mondial: &rdquo;Nu mi se pare fair-play!&rdquo;
Controverse uriașe după ce Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Mondial: ”Nu mi se pare fair-play!”
Durerea unei campioane rom&acirc;nce. Mădălina Florea: &bdquo;Am gleznele răsucite și genunchii juliți&rdquo;
Durerea unei campioane românce. Mădălina Florea: „Am gleznele răsucite și genunchii juliți”
Dinamo, golul 3000 &icirc;n grupele Champions League! Aalborg - Dinamo se joacă de la ora 19:45
Dinamo, golul 3000 în grupele Champions League! Aalborg - Dinamo se joacă de la ora 19:45
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: &rdquo;&Icirc;mi place foarte mult!&rdquo;

Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: ”Îmi place foarte mult!”

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria

E gata! Primul jucător &rdquo;OUT&rdquo; &icirc;n iarnă de la FCSB

E gata! Primul jucător ”OUT” în iarnă de la FCSB



Recomandarile redactiei
Controverse uriașe după ce Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Mondial: &rdquo;Nu mi se pare fair-play!&rdquo;
Controverse uriașe după ce Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Mondial: ”Nu mi se pare fair-play!”
Mihai Stoichiță știe ce trebuie să facă Mircea Lucescu după victoria cu Austria: &bdquo;Asta e treaba lui&rdquo;
Mihai Stoichiță știe ce trebuie să facă Mircea Lucescu după victoria cu Austria: „Asta e treaba lui”
Mircea Lucescu, criticat după ultimul scandal de la naționala Rom&acirc;niei: &bdquo;Trebuie să tăcem?&rdquo;
Mircea Lucescu, criticat după ultimul scandal de la naționala României: „Trebuie să tăcem?”
Durerea unei campioane rom&acirc;nce. Mădălina Florea: &bdquo;Am gleznele răsucite și genunchii juliți&rdquo;
Durerea unei campioane românce. Mădălina Florea: „Am gleznele răsucite și genunchii juliți”
&rdquo;Șomerul&rdquo; George Pușcaș, pus la zid de polonezi: &rdquo;Acum suferă consecințele!&rdquo;
”Șomerul” George Pușcaș, pus la zid de polonezi: ”Acum suferă consecințele!”
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
&rdquo;Jucătorul Meciului&rdquo; din Inter &ndash; Barcelona: &rdquo;Multe echipe ar fi murit la 2-3!&rdquo;
”Jucătorul Meciului” din Inter – Barcelona: ”Multe echipe ar fi murit la 2-3!”
Performanță colosală: Horațiu Moldovan, pe locul 22 &icirc;n topul celor mai buni portari din lume!
Performanță colosală: Horațiu Moldovan, pe locul 22 în topul celor mai buni portari din lume!
&rdquo;Dramatic&rdquo; Anunțul italienilor despre transferul internaționalului rom&acirc;n
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: &rdquo;Așteaptă o ofertă din partea lor!&rdquo;
Răsturnare de situație? Inter i-a găsit echipă, dar Ionuț Radu nu este mulțumit: ”Așteaptă o ofertă din partea lor!”
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!