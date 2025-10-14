Neymar a ieșit din lumina reflectoarelor după mutarea la Santos, unde nu a reușit să scape de accidentările care l-au urmărit în ultima vreme.

La echipa braziliană, Neymar a reușit șase goluri și trei pase decisive în 23 de meciuri jucate în acest sezon.



Neymar ar fi putut ajunge la Inter



Starul brazilian și-a dorit să o părăsească pe Al-Hilal la începutul acestui an, astfel că Neymar a fost propus la Inter și la Juventus, conform goal.com.

În urma unor discuții interne la formația milaneză, oficialii lui Inter au decis să nu îl aducă pe jucătorul de 32 de ani la acel moment.

Motivele pentru care „nerazzurri” nu l-au vrut la echipă au fost problema cu accidentările ale brazilianului și faptul că ar fi putut să destabilizeze vestiarul.

În cele din urmă, Neymar a ales să revină la Santos, iar Cristi Chivu, sosit la Inter în această vară, nu a avut ocazia să lucreze cu unul dintre cei mai talentați jucători ai planetei.

La 33 de ani, Neymar este cotat la 11 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

