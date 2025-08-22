Cristi Chivu și-a început mandatul la Inter în iunie și a participat la Mondialul Cluburilor, competiție în care italienii au fost eliminați în optimi. A urmat cantonamentul de vară, iar luni debutul în Serie A contra lui Torino.

Yann Sommer: "Chivu emană foarte multă energie. Își păstrează calmul și rămâne la fel de abordabil"



Yann Sommer, portarul lui Inter care a mai jucat la Monchengladbach și Bayern și care începe al treilea său sezon între buturile lui Inter, a vorbit într-un interviu despre impresiile pe care i le-a lăsat Cristi Chivu până acum.



"Am avut o perioadă grozavă cu Simone Inzaghi, am apărat cu el timp de două sezoane și a fost fantastic. În sezonul trecut am ratat două obiective importante, care erau foarte important, dar tot rămâne o perioadă frumoasă cu el.



Cristi Chivu a adus niște idei complet noi și un mod diferit de a interacționa cu noi. E un antrenor care emană foarte multă energie, nu se teme să se facă auzit, însă își păstrează calmul și rămâne la fel de abordabil. E ușor să discuți cu el inclusiv despre chestiuni care nu au legătură cu fotbalul.



În ultimele luni mi-am dat seama că are niște așteptări extrem de mari din partea noastră și solicită cel mai înalt nivel de profesionalism. Ne cere să fim atenți la detalii și să fim întotdeauna pregătiți.



Nu mi-a cerut să fac nimic diferit față de ceea ce făceam. Își dorește un portar capabil să construiască și să aibă precizie pentru a ajuta echipa", a spus Yann Sommer, pentru canalul de YouTube al Serie A, citat de TMW.

Javier Zanetti: "Chivu cunoaște foarte bine mediul, face parte din familia noastră"

Javier Zanetti a vorbit despre noul proiect al „nerazzurrilor” cu Cristi Chivu pe bancă.Vicepreședintele lui Inter a amintit de perioada lui Simone Inzaghi, în care Inter s-a bătut pentru toate trofeele puse în joc.

Legenda argentiniană a transmis însă că oficialii lui Inter au mare încredere în Cristi Chivu.



„Cu Simone Inzaghi am petrecut patru ani ca protagoniști, mereu competitivi, câștigând și apropiindu-ne foarte mult de obiective prestigioase.

Acum îl avem pe Chivu, care cunoaște foarte bine mediul, face parte din familia noastră, are dorință mare și are nevoie de sprijin pe teren și în afara lui. Cu o atitudine umilă putem face o treabă excelentă.”, a spus recent Javier Zanetti.

