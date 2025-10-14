Federico Cherubini, administratorul delegat al "cruciaților", a vorbit în termeni laudativi despre fostul internațional român într-un interviu acordat publicației italiene Tuttomercatoweb.



Oficialul Parmei a subliniat relația specială pe care Chivu a creat-o la club și importanța sa în obținerea unui obiectiv dificil.



"Sunt foarte mulțumit pentru el, deoarece a stabilit o relație superbă cu mediul nostru. Am discutat mult în lunile în care a fost aici, a fost o perioadă intensă care va rămâne în imaginația fanilor datorită salvării dificile obținute", a transmis Cherubini.



Parma, rampă de lansare pentru Inter



Pe lângă Chivu, oficialul de la Parma a vorbit și despre un alt nume care a făcut pasul de la echipa sa la Inter, atacantul francez Ange-Yoan Bonny. Cherubini a exprimat mândria clubului de a vedea un fost jucător confirmând la cel mai înalt nivel.



"Sunt fericit că își demonstrează valoarea. Pentru noi este o satisfacție să vedem că acum reușește să aibă aceste prestații, după foarte puțin timp, la o echipă atât de importantă precum Inter", a mai spus oficialul gialloblu.

