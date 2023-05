După 1-1 cu Udinese joi seara, Napoli a devenit campioană a Italiei cu cinci etape înainte de finalul din Serie A.

Cu Luciano Spalletti pe banca tehnică, napoletanii au zburdat în acest sezon, iar tehnicianul a devenit cel mai în vârstă antrenor care a câștigat titlul de campion în Italia, la 64 de ani și 58 de zile, conform OptaPaolo.

64 & 58 - Luciano #Spalletti is the “oldest” manager to win the Scudetto in Serie A’s history (64 years and 58 days). Journey.#UdineseNapoli #SerieA pic.twitter.com/BD4zqeZp1P