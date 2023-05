Napoli a sărbătorit, noaptea trecută, cu focuri de artificii, cântece şi îmbrăţişări pe străzi, titlul câştigat de echipa de fotbal la Udine, după meciul cu Udinese, scor 1-1.

Străzile s-au umplut cu oameni care cântau, dansau şi se îmbrăţişau. Mulţi au sărit în apa din fântâni de bucurie, iar alţii au fluturat steaguri imense în culorile echipei Napoli, notează bbc.com.

Numeroşi fani s-au strâns în pieţele din Napoli şi şi-au manifestat bucuria. S-au folosit şi focuri de artificii.

Napoli tonight.

I don’t think anybody will be sleeping after winning the Scudetto after 33 years ????

Amazing scenes ????

pic.twitter.com/mHgPcIpICI