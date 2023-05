Răzbunarea lui Victor! Starul lui Napoli a lansat un mesaj exploziv imediat după ce a cucerit tilul în Italia

Atacantul nigerian Victor Osimhen, autorul golului care a adus egalarea în partida cu Udinese şi, totodată, titlul de campioană a Italiei pentru echipa de fotbal Napoli, a afirmat pentru postul DAZN că "nimeni nu merita mai mult acest titlu'' decât Napoli.

"Sunt bulversat, nici nu ştiu ce cuvinte să folosesc pentru a descrie sentimentele mele. Este incredibil. Nimeni nu merita mai mult decât noi acest scudetto.

La începutul sezonului, nu eram favoriţi. Au fost mulţi care nu au crezut în noi, dar echipa a ştiut să fie unită. Noi am crezut şi am câştigat acest titlu, ne-am realizat visul", a spus Osimhen.

"Este un sentiment incredibil, aşteptam de multă vreme acest moment. Să poţi oferi acest titlu napolitanilor este ceva ce nu vom uita niciodată în viaţa noastră.

Suntem fericiţi pentru echipă şi pentru toţi napolitanii din lumea întreagă. Acum vom sărbători pe stadionul nostru duminică", a mai spus jucătorul.

Dear Napolitans, The Scudetto Has Been Delivered!!! Now We Feast!!!!????????????????

@sscnapoli pic.twitter.com/LVvRzUSeWg