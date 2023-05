Napoli a devenit campioană a Italiei cu cinci etape înainte de finalul din Serie A, iar această performanță i se datorează în mare măsură patronului-președinte Aurelio De Laurentiis, cel care a luat echipa din Serie C și i-a readus acum strălucirea din perioada Diego Armando Maradona.

Producător de film, dintr-o familie celebră în industria cinematografică italiană (unchiul Dino De Laurentiis a produs câteva dintre capodoperele marelui regizor Federico Fellini), Aurelio De Laurentiis a cumpărat clubul după ce Napoli a declarat falimentul în 2004 și a fost retrogradată în Serie C.

Două promovări succesive au dus înapoi în Serie A clubul napoletan în 2007, cu Roberto De Zerbi (împrumutat ulterior la CFR Cluj, în prezent antrenor în Premier League la Brighton) printre titulari.

Au urmat calificarea în grupele Champions League în sezonul 2011-2012 și un deceniu cu prezențe constante în prima competiție inter-cluburi a Europei, dar marele vis, Scudetto, a fost realizat abia acum, în sezonul 2022-2023.

”Începem o nouă eră... Sperăm să câștigăm și anul viitor, și anul următor, și anul următor... Acum, trebuie să câștigăm Champions League.

În acest an, cred că am fost cei mai puternici din Champions League, dar am fost eliminați din cauza arbitrajului, dar ăsta este fotbalul, asta este UEFA, asta este lumea”, a spus Aurelio De Laurentiis, făcând referire la românul Istvan Kovacs și la polonezul Szymon Marciniak, centralii din dubla manșă cu AC Milan, 0-1 și 1-1.

