Fostul fundaș are încredere totală în echipa antrenată de Cristi Chivu și a transmis că Inter pleacă din poziția de forță în fața rivalei locale.



Inter și Milan se ciocnesc pe "Meazza" într-un moment în care echipa lui Chivu merge foarte bine, având 11 victorii în ultimele 12 partide. Materazzi, campion mondial în 2006 și câștigător al triplei istorice cu Inter, simte că atmosfera din vestiarul liderului este una specială.



Într-un interviu acordat pentru Gazzetta dello Sport, "Matrix" a spus că diferența de valoare este clară în acest moment, chiar dacă Milanul lui Allegri rămâne o echipă periculoasă, capabilă să surprindă prin sclipirile unor veterani precum Luka Modric.



"Se simte aerul de lider, atmosfera unei echipe care știe că este mai puternică decât Milan. Nu e puțin lucru", a punctat fostul fundaș central. El a completat că Allegri, deși nu oferă spectacol, știe mereu ce are de făcut, însă Inter are atuurile necesare pentru a tranșa disputa.



Elogiu pentru "echilibratul" Chivu



Materazzi a avut cuvinte de laudă pentru fostul său coleg de linie defensivă, Cristi Chivu, cel care acum dirijează echipa de pe bancă. Italianul și-a amintit cum trăiau derby-urile ca jucători și a evidențiat calmul românului, un contrast puternic față de propria sa nervozitate.



"Chivu era exemplul perfect de echilibru. Eu eram cel nervos, începeam să fierb cu o săptămână înainte de derby. Nu mai înțelegeam nimic și deveneam insuportabil", a recunoscut Materazzi. El crede că tensiunea se va transforma în luciditate pe teren, avertizând că într-un astfel de meci nu îți permiți să lași garda jos nicio secundă.



Pentru duelul din această seară, Materazzi a avansat un scenariu demn de un thriller: o victorie cu 3-1 pentru Inter, venită după o revenire spectaculoasă. El mizează pe goluri marcate de "interiștii pur-sânge" Barella și Dimarco, despre care spune că înțeleg cel mai bine greutatea tricoului într-un asemenea moment.

