Chiriches, "pus la podea" de Cristiano Ronaldo! Faza superba a portughezului in urma careia era sa marcheze un gol fantastic

Fotbalistul portughez a fost in mare forma contra celor de la Sassuolo.

Ronaldo a reusit sa marcheze golul cu numarul 100 pentru Juventus impotriva celor de la Sassuolo, iar Vlad Chiriches a fost introdus pe teren in minutul 55, la scorul de 2-0 pentru fosta campioana a Italiei. Romanul a fost folosit ca fundas dreapta si a "impins" liniile in permanenta catre poarta aparata de Buffon, fara ca Sassuolo sa reuseasca insa egalarea, recunoscandu-se invinsi la final de "bianconeri" cu 3-1.

Totusi, pentru Chiriches a existat si o faza negativa, in care Ronaldo l-a driblat si a intrat cu mingea spre centrul careului, iar fotbalistul roman a cazut in fund in momentul in care a incercat sa se intoarca si sa-l urmareasca pe portughez, care a finalizat superb faza cu un sut puternic la coltul lung, care din pacate pentru el a lovit bara si i-a interzis un gol "de autor".



Echipa antrenata de Andrea Pirlo are un final de sezon dificil, in care alearga dupa puncte in lupta pentru un loc in top 4, care i-ar aduce calificarea in grupele Champions League pentru sezonul viitor, iar "bianconeri" mai au de jucat cu Inter, deja campioana, si cu Bologna, pe langa finala Cupei Italiei, cu Atalanta.