"Chiriches, care crezi ca e lider, nu vorbeste!" Val de critici la adresa jucatorilor nationalei: "Lasa-i afara si joaca cu tineretul!"

Nationala Romaniei este pe locul 4 in Grupa J dupa primele trei meciuri ale preliminariilor MOndialului din 2022.

Romania a obtinut doar o victorie in trei meciuri si are doar trei puncte in grupa, desi Mirel Radoi a dezvaluit ca obiectivul echipei este sa plece cu 7 puncte din primele partide jucate.

Jucatorii nationalei au fost dur criticati pentru jocul slab facut in fata Armeniei, care a invins Romania dupa ce 'tricolorii' au condus cu 2-1.

Giovanni Becali a analizat echipa trimisa in teren de Mirel Radoi si a dezvaluit care ar fi schimbarile care ar trebui facute la nationala mare, inclusiv schimbarea generatiilor, renuntandu-se astfel la jucatorii 'veterani' precu Chiriches sau Camora.

"Aveam asteptari mai mari de la fundasii centrali. Singurii salvati sunt Nedelcearu, care nu a jucat si Nita, care a jucat si a facut-o bine. Chiriches care crezi ca e liderul echipei este de fapt un capitan care nu vorbeste. Eu jucam cu Burca si cu Nedelcearu, plus Chiriches in fata lor.

Ianis a dat golul victoriei cu Macedonia. Practic, cele trei puncte au fost aduse de el. Mai are nevoie de timp, are nevoie de meciuri consecutive. E un copil inca, are 22 de ani. Are un antrenor de nivel international, e respectat acolo.

Sa faca un schelet pe baza jucatorilor de la tineret. Toata generatia asta, daca Radoi s-a calificat la turneu si a ajuns in semifinale, da drumul tuturor, lasa si pe Chiriches afara, pe Camora afara, joaca cu tineretul", a spus Giovanni Becali pentru Telekom Sport.