Chiriches, cel mai slab jucator de pe teren in meciul cu Inter! "Si-a petrecut timpul alergand dupa Lukaku!" Ce nota a primit romanul 

Vlad Chiriches a fost titular in meciul dintre Inter si Sassuolo, scor 2-1.

Romanul nu a stralucit, iar jurnalistii din Italia l-au taxat pentru greselile facute la cele doua goluri inscrise de Romelu Lukaku si Lautaro Martinez.

Cei de la Gazzetta dello Sport au scris ca, desi Chiriches a incercat sa-si motiveze colegii, nu a reusit sa le tina piept celor doi jucatori de top ai liderului din Serie A.

"Chiriches a sunat adunarea pe teren: 'Nu am venit aici ca sa pierdem!', a urlat fundasul roman ca sa-si motiveze coechipierii, dar a avut imediat ghinion pentru ca Lukaku a deschis scorul din centrarea lui Young de pe stanga.

Inter a fost din nou in zodia Lu-La: assist al lui Lukaku si sut violent al lui Lautaro, care-l invinge pe portarul Consigli, dupa ce il depasise pe Chiriches", au notat jurnalistii italieni de la Gazzetta dello Sport.

In plus, cei de la site-ul TuttoMercatoWeb i-au acordat doar nota 5, cea mai mica a meciului, scriind: "Mai intai, l-a pierdut din marcaj pe Lukaku. Si petrece restul meciului alergand dupa belgian. A incercat sa-l opreasca prin toate metodele, dar nu a reusit niciodata sa-l blocheze. La contraatacul de 2-0, nu reuseste sa-l impiedice pe Lautaro Martinez sa inscrie."

In urma acestei infrangeri, Sassuolo ramane pe locul 9 in clasamentul din Italia, cu 40 de puncte. In urmatoarea etapa din Serie A, echipa lui Chiriches va juca luni in deplasare, pe terenul celor de la Benevento.