Chiriches poate pleca de la Sassuolo impreuna cu De Zerbi! Cei doi se pot bate cu un antrenor roman pentru trofee

Sassulo ar putea arata diferit din sezonul urmator, anunta presa.

Conform italienilor de la Gazeetta dello Sport, Roberto De Zerbi este principalul favorit pentru a prelua banca celor de la Sahtior Donetsk, formatie care a pierdut recent titlul in fata lui Dinamo Kiev, condusa de Mircea Lucescu.



Pentru a merge in Ucraina, Roberto De Zerbi a transmis ca vrea sa ii fie adusi anumiti jucatori, cu care sa poata forma o noua echipa, pe stilul pe care l-a impus si la Sassuolo.

Tocmai din acest motiv, Roberto De Zerbi vrea sa aduca la Sahtior, in eventualitatea in care va ajunge in Ucraina, patru jucatori de la Sassuolo: portarul Andrea Consigli, unul dintre Vlad Chiriches si Marlon, ambii fundasi centrali capabili sa construiasca, Filip Djuricic, mijlocas ofensiv, si Jeremy Boga, extrema.

Pe langa propunerea din Ucraina, Roberto De Zerbi ar fi dorit si de o grupare, cel putin ca nume si istorie, mai importanta decat Sassuolo, Fiorentina, formatie care are un sezon modest, aflata pe locul 14 dupa 33 de runde.