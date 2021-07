Chiesa este de neatins! Juventus refuza pe banda rulanta oferte colosale pentru campionul european

Chelsea a facut o oferta fabuloasa pentru Chiesa.

Chiesa a avut evolutii bune in primul sezon la Juventus, iar forma sa buna a continuat si la Euro 2020. Italianul a castigat trofeul alaturi de Mancini si a fost ales in echipa turneului de catre UEFA.

Bayern Munchen a fost prima care si-a manifestat interesul pentru Chisea, potrivit Corriere dello sport, dar Agnelli a refuzat 80 de milioane de euro pentru tanarul mijlocas. De altfel, conducatorul torinezilor a anuntat inca de la sfarsitul sezonului trecut, cand Juventus a prins in ultima etapa locul care duce automat in grupele Champions League, ca Federico Chiesa va fi pilonul pe care se va construi noul lot.

Chelsea a intrat si ea pe fir. Conform Mirror, Abramovich este dispus sa puna la bataie 100 de milioane de euro pentru extrema italiana, dar Agnelli nu s-a lasat impresionat si a refuzat oferta londonezilor.

Ajuns la 23 de ani, cota fotbalistului legitimat la Juventus, potrivit transfermarkt, este de 60 de milioane de euro. In cele 43 de meciuri jucate pentru torinezi in toate competitiile, Chiesa a marcat 14 goluri si a oferit 10 pase decisive. In timp ce la Euro 2020 a inscris de doua ori in 7 partide.