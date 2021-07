Un coleg de la Juventus, declaratii elocvente despre situatia lui Ronaldo. Unde va juca starul portughez in sezonul viitor 

Cristiano Ronaldo a intrat in ultimele 12 luni de contract cu Juventus, iar speculatiile despre plecare sa sunt din ce in ce mai prezente.

Formatii precum Manchester United sau PSG si-au aratat interesul pentru achizitia starului portughez, insa oficialii formatiei intaliene au declarat ca fotbalistul nu pare dornic sa plece.

"Nu avem vreo informatie din partea lui Ronaldo ca ar vrea sa plece", a explicat Federico Cherubini, director sportiv la Juventus.

Ideea a fost intarita si de cele mai recente declaratii facute de Danilo pentru Gazzetta dello Sport: "Sa il avem in echipa este foarte important pentru noi, deoarece marcheaza multe goluri si, in plus, este bun prieten, ne stim de la Real Madrid. Va fi cu noi si sezonul urmator".