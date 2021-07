EXCLUSIV | "Pe Chiesa si Insigne daca ii lasi sa intre cu dreptul in centru, te executa! " Victor Piturca a analizat jocul echipelor care s-au batut pentru un loc in finala Euro 2020

Meciurile de la Euro 2020 se vad in direct la PRO TV si pe VOYO.

Italia este prima echipa care s-a calificat in finala Euro 2020. Azzurri s-au impus la loviturile de departajare in fata Spaniei, dupa ce scorul a fost 1-1 dupa cele 120 de minute. Chiar daca au pierdut in aceasta seara, Victor Piturca a laudat jocul elevilor lui Luis Enrique. De altfel, expertul PRO TV a analizat o faza de atac a spaniolilor, in care jocul de pase specific ibericilor a desfacut apararea italienilor, dar Feran Torres nu s-a sincronizat cu coechipierii sai.

"Mingea este la Simon, italienii sunt cu 8 jucatori de camp in jumatatea spanionilor. Simon foloseste o pasa lunga, cu toate ca cel care deschide unghiul este Koke, dar cei doi atacanti raman intre fundasii italieni. Uitati ce spatiu este aici, a gandit Luis Enrique ca se va intampla lucrul asta. Nu a venit Feran Torres mai repede in zona asta, daca ar fi ajuns mingea la el era gol pentru echipa Spaniei. Am ales faza asta pentru a vedea cam ce lucreaza antrenorii. Niste lucruri pe care nu le stiu telespectatorii", a declarat fostul selectioner al Romaniei, la PRO TV.

Victor Piturca a fost impresionat de modul in care a simtit Jordi Alba o actiune de atac a Spaniei. Fundasul lateral a spart apararea italienilor cu incursiunea sa, dar tehnicianul a observat cum Koke nu a procedat la fel in flancul opus, iar Italia a scapat fara gol dupa acest atac.

"In aceasta faza e foarte important sa il vedem pe Jordi Alba. Se schimba jocul, greseste putin Pedri aici, vine Jordi Alba, da pasa din prima, aici Koke a gresit. Trebuia sa simta faza cum a facut-o Jordi Alba, in momentul cand era aici om in plus. Poate il obliga si pe Oyarzabal sa preia, faza devenea foarte periculoasa. Vreau sa scot in evidenta cum a simtit Jordi Alba, cum a ajuns acolo. Ce inseamna sa gandesti repede, sa joci simplu", a completat analistul PRO TV.

Antrenorul roman a analizat si primul gol al partidei, marcat de Chiesa. Piturca a identificat ca Donnarumma este cel care a initiat atacul Italiei. Verratti, Insigne si Immobile sunt ceilalti jucatori care au contribuit la aceasta reusita, in timp ce Garcia, in opinia antrenorului, trebuia sa intervina decisiv la Chiesa, nu sa il lase pe fotbalistul lui Juventus sa isi puna mingea pe interior.

"Incredibil Donnarumma, Veratti paseaza la Insigne la margine. Uitati-va cat de departe e Laporte de Garcia. Trebuie sa fie 6-7 metri intre ei, dar si Immobile pleaca formidabil in adancime. Sa scoateam in evidenta ca Donnarumma a initiat faza si cat de periculosi sunt italieni, din 2-3 pase si-au creat o ocazie. Garcia trebuie sa il atace mai decis pe Chiesa. I-a dat spatiu si timp si stiau foarte bine ca Chiesa suteaza bine. Si el si Insigne, daca ii lasi sa intre cu dreptul in centru, te executa. O faza foarte frumoasa creata de italieni", a dezvaluit Victor Piturca.