Juventus a refuzat o oferta de 80 de milioane de euro pentru Federico Chiesa. Clubul care si l-a dorit pe italian 

Federico Chiesa este unul dintre jucatorii care s-au remarcat la EURO 2020.

Potrivit Corriere dello Sport, atacantul celor de la Juventus nu este de vanzare, clubul italian refuzand o oferta de 80 de milioane de euro pentru italianul de 23 de ani.

Chiesa a marcat primul gol in meciul din optimi, iar in semifinale, cu Spania, a reusit sa inscrie decisiv pentru a trimite partida in prelungiri. Italianul a fost inclus si in echipa ideala a turneului final.

Datorita prestatiilor remarcabile de la EURO 2020, Federico Chiesa a fost dorit de cei de la Bayern Munchen, care ar fi oferit 80 de milioane de euro pentru atacant.

"Federico este un jucator fantastic. Sunt unul dintre fanii sai. Il stiu de atatia ani si este extraordinar. Are viteza, dribbling, sut. Dar pretul pe care il cere Juventus pe el este foarte mare", a declarat Julian Nagelsmann, antrenorul celor de la Bayern Munchen.