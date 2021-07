“E mai bine sa renunti la un jucator!” Mesajul lui Sarri in cazul plecarii lui Ronaldo de la Juventus! Ce a spus despre portughez

Maurizio Sarri a lucrat cu Cristiano Ronaldo timp de un sezon la Juventus.

Intr-un interviu acordat pentru Sportitalia, actualul antrenor de la Lazio a vorbit despre relatia pe care a avut-o cu starul portughez, dar si despre posibila plecare a acestuia de la Torino.

"Cristiano Ronaldo este o companie multinationala cu interese personale care trebuie sa coincida cu cele ale echipei. Este o situatie dificila de manageriat din toate punctele de vedere. Ma consider un antrenor mai bun decat un manager. In ultimii ani am auzit mai mult despre jucatori individual si mai putin despre echipe", a declarat Sarri.

Italianul a oferit un raspuns si cu privire la posibila plecare a portughezului de la Junventus, parerea sa fiind una destul de clara: "Depinde de nevoile clubului. Dupa parerea mea este mai bine sa dai un jucator decat 5 sau 6".

Situatia lui Cristiano Ronaldo la Juventus se afla sub semnul intrebarii. Portughezul este dorit de mai multe cluburi din Europa, printre care PSG sau Manchester United, insa cei de la Juventus si-ar dori sa-l pastreze, chiar daca are un salariu impresionant.