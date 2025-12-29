Emanuel Gyenes , românul care concurează cu succes de ani de zile la Raliul Dakar, apare acum ca reprezentând Ungaria, conform site-ului oficial al Raliului Dakar!

Chiar în această lună, cel mai bun pilot al nostru a postat un ”La mulți ani, România!” , pozând cu tricolorul lângă motocicletă.

Emanuel Gyenes, locul 1 la Raliul Dakar 2025! La ce categorie a câștigat românul: ”Triumf cu stil”



Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a încheiat pe locul 20 la moto ediţia din acest an a Raliului Dakar. El s-a clasat însă pe primul loc la Original by Motul, categoria fără asistenţă tehnică.

Competiţia a fost câştigată la moto de australianul Daniel Sanders (KTM).

La Rally 2, Gyenes s-a clasat pe locul 10 în ultima etapă şi tot pe 10 la general, iar la Original by Motul a încheiat pe primul loc atât etapa cât şi la general.

