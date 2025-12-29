NEWS ALERT Eroare sau ȘOCUL sfârșitului de an? Ce țară reprezintă acum campionul Emanuel Gyenes, conform site-ului Raliului Dakar

Eroare sau ȘOCUL sf&acirc;rșitului de an? Ce țară reprezintă acum campionul Emanuel Gyenes, conform site-ului Raliului Dakar Sporturi
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sportivul din România este un obișnuit al celebrei curse.

Emanuel Gyenes Raliul Dakar Ungaria Romania moto
Emanuel Gyenes, românul care concurează cu succes de ani de zile la Raliul Dakar, apare acum ca reprezentând Ungaria, conform site-ului oficial al Raliului Dakar!

În versiunile mai vechi ale site-ului, Gyenes apărea, evident, ca reprezentând România.

Chiar în această lună, cel mai bun pilot al nostru a postat un ”La mulți ani, România!”, pozând cu tricolorul lângă motocicletă.

Emanuel Gyenes, locul 1 la Raliul Dakar 2025! La ce categorie a câștigat românul: ”Triumf cu stil”

Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a încheiat pe locul 20 la moto ediţia din acest an a Raliului Dakar. El s-a clasat însă pe primul loc la Original by Motul, categoria fără asistenţă tehnică. 

Competiţia a fost câştigată la moto de australianul Daniel Sanders (KTM).

La Rally 2, Gyenes s-a clasat pe locul 10 în ultima etapă şi tot pe 10 la general, iar la Original by Motul a încheiat pe primul loc atât etapa cât şi la general.

VIDEO Emanuel Gyenes, invitat la emisiunea Poveștile Sport.ro

