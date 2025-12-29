Emanuel Gyenes, românul care concurează cu succes de ani de zile la Raliul Dakar, apare acum ca reprezentând Ungaria, conform site-ului oficial al Raliului Dakar!
Sportivul din România este un obișnuit al celebrei curse.
În versiunile mai vechi ale site-ului, Gyenes apărea, evident, ca reprezentând România.
Chiar în această lună, cel mai bun pilot al nostru a postat un ”La mulți ani, România!”, pozând cu tricolorul lângă motocicletă.
Emanuel Gyenes, locul 1 la Raliul Dakar 2025! La ce categorie a câștigat românul: ”Triumf cu stil”
Emanuel Gyenes (Autonet Motorcycle Team) a încheiat pe locul 20 la moto ediţia din acest an a Raliului Dakar. El s-a clasat însă pe primul loc la Original by Motul, categoria fără asistenţă tehnică.
Competiţia a fost câştigată la moto de australianul Daniel Sanders (KTM).
La Rally 2, Gyenes s-a clasat pe locul 10 în ultima etapă şi tot pe 10 la general, iar la Original by Motul a încheiat pe primul loc atât etapa cât şi la general.
