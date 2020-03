Lyon ia masuri drastice din cauza coronavirusului! Ciprian Tatarusanu a devenit somer

Clubul francez a facut anuntul din cauza crizei provocate de Covid-19.

In Ligue 1 s-au suspendat meciurile pe o perioada nedeterminata, iar echipele incep deja sa ia masuri. Lyon, clubul unde activeaza Ciprian Tatarusanu, si-a anuntat angajatii ca vor intra in somaj tehnic.

"Tinand cont de masurile luate de autoritati in lupta impotriva propagarii virusului Covid-19, care au determinat suspendarea tuturor competitiilor si antrenamentelor, Olympique Lyon, ca si alte cluburi din Ligue 1, informeaza ca a pus intregul personal sportiv in somaj partial pana la noi ordine", se arata in comunicatul emis de Lyon.

Tatarsanu nu este titular de drept in poarta francezilor, unde a ajuns in vara liber de contract, dupa ce in sezonul trecut a evoluat la Nantes. Ultima partida bifata de Tatarusanu in tricoul celor de la Lyon a fost pe 2 februarie, in infrangerea de la Nice.