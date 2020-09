"Tatarusanu nu ma suporta de ani de zile! Am aflat tarziu din ce cauza!" Duckadam, dezvaluiri de ultima ora: de ce il detesta portarul nationalei

Tatarusanu si Duckadam nu au cea mai buna relatie, a recunoscut goalkeeperul de legenda al Stelei.

Duckadam spune ca totul a plecat de la o declaratie pe care a dat-o in momentul transferului lui Tatarusanu la echipa lui Becali. Dupa ce actualul portar al nationalei a ajuns la Steaua, Duckadam i-a simtit din plin raceala.

"In mine nu are incredere, nu ma suporta de ani de zile. Am spus cand a venit la Steaua ca trebuie sa demonstreze ca merita suma platita pe el, peste un milion de euro. Apoi, cand ne-am intalnit, am vazut ca are o reticenta fata de mine, ca sa aflu dupa un anumit timp de unde a plecat totul... Toata perioada asta n-am avut o relatie... Au aroganta destul de multi din nationala fata de tot ceea ce se intampla in jurul lor, fata de ziaristi, suporteri. Ii schimba banii. M-a surprins atitudinea lui Alibec fata de Marica. Nu l-am inteles, mai ales ca a fost si laudat. Aici e o mare problema la ei. Alibec a reactionat ca un copil", a spus Duckadam la Digisport.