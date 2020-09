BREAKING NEWS: Tatarusanu semneaza pe 3 ani cu Milan! Anuntul bomba al zilei in Romania!

Ajuns la varsta de 34 de ani, Ciprian Tatarusanu va semna cu AC Milan, potrivit jurnalistilor italieni.

Gianluca Di Marzio a facut anuntul mutarii pe Twitter. El a scris ca portarul roman va ajunge in Italia astazi sau maine, va face vizita medicala si va semna un contract valabil pe 3 ani.

El se va intoarce in campionatul italian, acolo unde a evoluat pentru Fiorentina in perioada 2014-2017. In 2017 se transfera in Franta la Nantes, club pentru care a evoluat timp de doi ani. In vara lui 2019 a fost cumparat de Lyon, dar nu a reusit sa se impuna si a fost rezerva lui Anthony Lopes. "SuperTata" a evoluat sezonul trecut pentru echipa franceza in doar 6 partide.

Portarul nationalei stie ca nu are sanse sa fie titular nici la AC Milan, acolo unde in primul 11 este Gianluigi Donnaruma. In cariera fotbalistul roman a mai evoluat pentru Gloria Bistrita si FCSB. Ciprian Tatarusanu este cotat la 1,2 milioane de euro potrivit transfermarkt.