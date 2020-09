Dumitru Dragomir il felicita pe Ciprian Tatarusanu: "A fost baiat destept si a ales sa nu intre cu mine in contra"

Dumitru Dragomir a felicitat conducerea FRF pentru ca ales sa ii puna la carma echipelor nationale pe Mirel Radoi si pe Adrian Mutu.

Romania a castigat in fata Austriei cu 3-2, iar fostul sef de la LPF considera ca Radoi va construi o nationala puternica si il sfatuieste sa nu asculte de cei care il critica pe Bancu. De asemenea, el a adus in discutie reactia lui Tatarusanu de la conferinta de presa si a fost suprins de jocul prestat de Denis Alibec.

"Oracul din Balcesti" l-a remarcat si pe Florinel Coman care a reusit o pasa de gol si a ajutat echipa si in aparare.

"Eu cand critic niste lucruri la nationala stiu de ce o fac, dar acum vreau sa va spun cateva concluzii de ale mele dupa partida cu Austria. Ii felicit pe Tatarusanu pentru faptul ca a fost baiat destept si a ales sa nu intre cu mine in contra. Cu mine este greu sa intri in contra. Jos palaria in fata lui pentru acest lucru, dar jos palaria si pentru prestatia lui Tatarusanu din meciul cu Austria. Eu am spus niste lucruri dupa partida cu Irlanda de Nord, iar niste jurnalisti au vrut sa il imbarlige pe Ciprian Tatarusanu impotriva mea. El a demonstrat ca este baiat destept si nu a cautat sa imi raspunda.

Apoi vreau sa felicit conducerea FRF pentru faptul ca a avut taria sa ii numeasca pe Adi Mutu si Mirel Radoi la nationalele de tineret si seniori. Mirel are stofa de antrenor si este un selectioner curajos, iar Adi vine bine din urma. Cu Radoi selectioner, Alibec parca este un alt fotbalist. Am vazut la el in meciul cu Austria o pofta mare de joc si o determinare asa cum ii trebuie mereu. De Maxim ce sa mai spun? Sumudica ala e dat naibii si uitati ca l-a pus pe picioare la el in Turcia, dar la anul o sa il transfere Galatasaray. O sa vedeti. Maxim si Stanciu sunt interii de care avem nevoie la nationala, iar Maxim a demonstrat ca isi merita numarul 10. Insa nu trebuie sa faca mare nunta dupa acest meci.

Vreau sa ii mai transmit lui Mirel sa aiba grija de Bancu ca nu vreau sa il pierdem. Multi il vor critica dupa prestatia din Austria, dar sa stiti ca el nu este un fotbalist rau. Bancu este mai mult un mijlocas de meserie stanga, iar in meciurile de acasa chiar ne este util pe faza de constructie. Daca Mirel o sa reuseasca sa ii imbunatateasca jocul lui Bancu si pe aparare, atunci vom avea si mai mult de castigat. Dar vreau sa ii lasam pe baietii astia sa se pregateasca in liniste, nu sa sarim pe ei. Florinel Coman a facut si el un meci mare in Austria, iar eu zic ca se vede mana lui Neubert de la FCSB. Florinel a alergat atat in aparare si in atac fara oprire, bravo lui", a declarat Dragomir pentru ProSport.