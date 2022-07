Charles De Ketelaere, curtat de AC Milan, a ajuns la un acord cu Rossoneri. Jurnalistul sportiv Nicolo Schira a anunțat că formația de pe San Siro s-a înțeles deja cu jucătorul și așteaptă acceptul lui Club Brugge la propunerea efectuată.

25 milioane de euro este oferta pentru De Ketelaere. Milanezii au introdus trei jucători de la tineret, printre care și Andrei Coubis, fotbalistul care evoluează la România under 19. Jungdal și Roback fac parte alături de român în ofertă.

#ACMilan will offer €25M + 2-3 young counterparts (Jungdal, Coubis and Roback) to #ClubBrugge to try to sign Charles #DeKetelaere. #Milan have already agreed personal terms with the player for a contract until 2027 (€2,5M/year). #transfers https://t.co/Ff2d884OOn