OFICIAL: Ciprian Tatarusanu a semnat cu Olympique Lyon! Portarul roman, contract pe trei ani

Ciprian Tatarusanu s-a despartit de Nantes.

Echipa franceza a anuntat oficial transferul lui Ciprian Tatarusanu de la Nantes. Romanul a semnat un contract pe trei ani, valabil pana in iunie 2022.

"Clubul Olympique Lyon este bucuros sa anunte transferul portarului roman Ciprian Tatarusanu, care a semnat un contract pe 3 ani cu echipa noastra, valabil pana in iunie 2022", au anuntat francezii.

L’OL est heureux d’informer de l’arrivée du gardien international roumain Ciprian Tatarusanu, qui a signé un contrat de 3 ans avec le club, soit jusqu’au 30 juin 2022.https://t.co/b67BDPSs05 — Olympique Lyonnais (@OL) 13 iunie 2019

Tatarusanu va lupta pentru postul de titular cu Anthony Lopes

"Antrenat la clubul Juventus din Bucuresti, Ciprian Tatarusanu a jucat 8 sezoane in Romania, inainte sa ajunga la Fiorentina, unde a aparat timp de 3 ani si apoi la Nantes, unde a stat in poarta doua sezoane. La 33 de ani, internationalul roman are deja peste 450 de meciuri la profesionisti, incluzand 62 de partide in cupele europene si isi va demonstra experienta la Olympique Lyon alaturi de Anthony Lopes", se arata in comunicatul oficial de pe site-ul clubului francez.

Olympique Lyon a incheiat editia 2018/2019 a campionatului Frantei pe locul trei si va juca in grupele UEFA Champions League sezonul viitor.