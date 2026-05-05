Ce propunere pentru Chivu! "Dacă face asta, va lua titlul înainte să înceapă noul sezon!"

Ce propunere pentru Chivu! &quot;Dacă face asta, va lua titlul înainte să înceapă noul sezon!&quot; Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter a sărbătorit câștigarea titlului după victoria cu Parma, de duminică, iar Cristi Chivu și jucătorii săi vizează eventul după finala Cupei Italiei contra lui Lazio.

TAGS:
nico pazComoInter MilanoAntonio Cassanocristi chivu
Din articol

Chiar dacă Inter a avut un parcurs excelent în competițiile interne din acest sezon, fostul internațional italian Antonio Cassano (43 de ani) este de părere că ar fi potrivită o schimbare de sistem în noul sezon.

Antonio Cassano spune cum Inter poate redeveni campioană "de până să înceapă sezonul"

Fostul atacant de la Inter, Real Madrid, Milan sau Roma este de părere că Inter ar trebui să renunțe la sistemul cu 3 stoperi și să revină la clasica formație cu patru fundași.

Cassano chiar plusează și spune că Inter ar fi din oficiu campioană dacă va reuși să îl aducă pe starul Nico Paz și să îl folosească într-un sistem 4-3-1-2.

"Dacă Inter va juca într-un sistem 4-3-1-2 anul viitor, cu Dumfries și Dimarco fundași laterali, Akanji și Bastoni în centru, un mijloc cu Barella, Calhanoglu și Zielinski, iar Nico Paz în spatele lui Thuram și Lautaro, atunci va primi titlul înaintea ca noul sezon măcar să înceapă. În poartă poate să fie oricine", a spus Antonio Conte, în podcast-ul Viva El Futbol.

  • Lazio - Inter, finala Coppa Italia, se joacă miercuri, de la ora 22:00, pe Stadio Olimpico din Roma, în direct pe VOYO.

Nico Paz, un transfer imposibil pentru Inter?

Nico Paz (21 de ani) este unul dintre cei mai buni fotbaliști din Serie A în acest sezon. Argentinianul a fost omul decisiv al revelației Como, reușind să marcheze 12 goluri și să ofere 7 pase decisive în cele 34 de meciuri în care a jucat sub comanda lui Cesc Fabregas.

Decarul lui Como are însă șanse mici să rămână la echipa lui Fabregas și din vară. Cel mai probabil, Nico Paz se va întoarce la Real Madrid, echipă care l-a vândut în Italia în 2024, pentru doar 6 milioane de euro.

În momentul vânzării, Real Madrid a păstrat o clauză de răscumpărare care poate fi activată în această vară pentru numai 9 milioane de euro.

Cu toate acestea, nu este clar dacă argentinianul va avea loc în echipa plină de staruri a lui Real Madrid, astfel că Inter, dar și alte cluburi de top din Europa, monitorizează situația sa.

Recent, Tuttosport a scris că Inter ar fi dispusă să ofere între 45 și 50 de milioane de euro pentru Nico Paz.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
Nicușor Dan, prima reacție după căderea Guvernului: O decizie democratică. Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern
ULTIMELE STIRI
Xavi Hernandez, la un pas de revenire! Simbolul Barcelonei, chemat să salveze o echipă cu pretenții
Xavi Hernandez, la un pas de revenire! Simbolul Barcelonei, chemat să salveze o echipă cu pretenții
Arabella Del Busso s-a dezbrăcat în toaleta avionului înainte de gala de box din Anglia
Arabella Del Busso s-a dezbrăcat în toaleta avionului înainte de gala de box din Anglia
Arsenal - Atletico Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Aflăm prima finalistă din Champions League
Arsenal - Atletico Madrid, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 22:00! Aflăm prima finalistă din Champions League
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026
Parcul Drumul Taberei se transformă într-un uriaș teren de joacă urban la BCR Sport Arena Streetball 2026
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene

Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene



Recomandarile redactiei
Xavi Hernandez, la un pas de revenire! Simbolul Barcelonei, chemat să salveze o echipă cu pretenții
Xavi Hernandez, la un pas de revenire! Simbolul Barcelonei, chemat să salveze o echipă cu pretenții
După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament
După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Daniel Niculae, reacție fermă după ce a aflat de acordul dintre Pancu și Rapid: „Nu face bine”
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
Marotta a setat marele obiectiv. Cum arată planul lui Inter pentru a cuceri Liga Campionilor
Arabella Del Busso s-a dezbrăcat în toaleta avionului înainte de gala de box din Anglia
Arabella Del Busso s-a dezbrăcat în toaleta avionului înainte de gala de box din Anglia
Alte subiecte de interes
Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului
Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului
Lazio, demolată acasă de Como! Nico Paz a făcut de toate
Lazio, demolată acasă de Como! Nico Paz a făcut de toate
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

stirileprotv Ilie Bolojan, înainte de votul moțiunii: „Am generat supărarea baronilor locali. Nu au mai putut folosi pușculița statului”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

stirileprotv Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut în Parlament

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!