Ce propunere pentru Chivu! "Dacă face asta, va lua titlul înainte să înceapă noul sezon!"

Chiar dacă Inter a avut un parcurs excelent în competițiile interne din acest sezon, fostul internațional italian Antonio Cassano (43 de ani) este de părere că ar fi potrivită o schimbare de sistem în noul sezon.

Antonio Cassano spune cum Inter poate redeveni campioană "de până să înceapă sezonul"

Fostul atacant de la Inter, Real Madrid, Milan sau Roma este de părere că Inter ar trebui să renunțe la sistemul cu 3 stoperi și să revină la clasica formație cu patru fundași.

Cassano chiar plusează și spune că Inter ar fi din oficiu campioană dacă va reuși să îl aducă pe starul Nico Paz și să îl folosească într-un sistem 4-3-1-2.

"Dacă Inter va juca într-un sistem 4-3-1-2 anul viitor, cu Dumfries și Dimarco fundași laterali, Akanji și Bastoni în centru, un mijloc cu Barella, Calhanoglu și Zielinski, iar Nico Paz în spatele lui Thuram și Lautaro, atunci va primi titlul înaintea ca noul sezon măcar să înceapă. În poartă poate să fie oricine", a spus Antonio Conte, în podcast-ul Viva El Futbol.