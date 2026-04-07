Veteranul Yann Sommer (37 de ani) continuă să aibă reflexe de cel mai înalt nivel în ciuda vârstei sale. Elvețianul s-a făcut remarcat într-o manieră deosebită, ultima oară, în Inter Milano - AS Roma 5-2 de duminică.

Parada spectaculoasă a lui Yann Sommer

În minutul 24 al meciului, la scorul de 1-1, Sommer a reușit să îi scoată miraculos lovitura de cap a lui Donyell Malen.

Inter Milano a postat pe Facebook intervenția portarului său, alături de descrierea: „Calm, instinct, eleganță”.

În mai puțin de o oră, videoclipul a adunat peste 1.700 de aprecieri și zeci de comentarii laudative pentru Yann Sommer.

„Intervenția asta este magie pură”, „Uriașă paradă” și „Intervenție grea pentru Sommer, dar briliantă” sunt doar câteva dintre mesajele în care parada lui Sommer este complimentată.