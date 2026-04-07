Ce portar are Cristian Chivu la Inter! Fanii sunt extaziați: „Intervenția asta este magie pură” Serie A Foto: Getty Images.
Emanoil Ursache
Data publicarii:
Data actualizarii:

Portarul lui Cristi Chivu le-a cucerit inimile fanilor cu cea mai recentă paradă miraculoasă a sa. 

Veteranul Yann Sommer (37 de ani) continuă să aibă reflexe de cel mai înalt nivel în ciuda vârstei sale. Elvețianul s-a făcut remarcat într-o manieră deosebită, ultima oară, în Inter Milano - AS Roma 5-2 de duminică. 

Parada spectaculoasă a lui Yann Sommer

În minutul 24 al meciului, la scorul de 1-1, Sommer a reușit să îi scoată miraculos lovitura de cap a lui Donyell Malen.

Inter Milano a postat pe Facebook intervenția portarului său, alături de descrierea: „Calm, instinct, eleganță”.

În mai puțin de o oră, videoclipul a adunat peste 1.700 de aprecieri și zeci de comentarii laudative pentru Yann Sommer. 

„Intervenția asta este magie pură”, „Uriașă paradă” și „Intervenție grea pentru Sommer, dar briliantă” sunt doar câteva dintre mesajele în care parada lui Sommer este complimentată. 

Yann Sommer, contract pe final cu Inter

Totuși, aventura lui Yann Sommer la Inter Milano s-ar putea încheia în vară după trei ani. Contractul său expiră pe 30 iunie 2026, iar conducerea „nerazzurrilor” vrea să se orienteze către un portar mai tânăr. 

Sommer a mai evoluat în cariera sa pentru cluburi precum Bayern Munchen și Borussia Monchengladbach. La nivel de națională, a strâns pentru Elveția 94 de selecții.

135 de meciuri, dintre care 65 fără gol primit, a strâns Yann Sommer la Inter Milano, alături de care a câștigat Serie A (2023-2024) și Supercupa Italiei (2023). El a ajuns, de asemenea, până în finala Ligii Campionilor (2024-2025). 

