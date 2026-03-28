Jurnalistul italian Fabrizio Romano a transmis că gruparea catalană a contactat deja reprezentanții fotbalistului. Părțile discută în prezent despre condițiile financiare, incluzând detaliile salariale pentru o posibilă mutare a italianului pe Camp Nou.

Modificări pregătite în defensiva catalană

Conducerea Barcelonei îl consideră pe Alessandro Bastoni o soluție pe termen lung, acesta potrivindu-se cerințelor tactice ale actualului tehnician. Chiar dacă tratativele se află în stadiu incipient, spaniolii tratează mutarea cu seriozitate și doresc să o concretizeze la finalul sezonului, anunță jurnalistul italian.

Pentru a putea înregistra transferul și a respecta regulile fair-play-ului financiar, clubul ia în calcul renunțarea la alți jucători din linia de fund. Pe lista posibilelor plecări au fost trecuți Ronald Araujo și Andreas Christensen, vânzarea unuia dintre ei având rolul de a asigura bugetul necesar aducerii italianului în Spania.