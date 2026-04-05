Interul lui Cristi Chivu a făcut show împotriva formației AS Roma, iar jurnaliștii italieni nu au uitat de meritul antrenorului român.

Interul lui Chivu, spectacol cu AS Roma

Ziariștii i-au acordat fostului căpitan al echipei naționale note cuprinse între 7 și 7.5, alăturându-i și cuvinte de laudă.

„Antrenorul Chivu 7 - Cu siguranță are meritul pentru succesul lui Inter de a ieși din prăpastie în martie, cel puțin din punct de vedere motivațional”, a notat sportmediaset.mediaset.it.

Tot 7 i-a acordat și site-ul de transferuri calciomercato.it, fără să îi descrie însă modul în care a pregătit partida.

„Chivu 7.5 - Își găsește echipa potrivită, în special jucătorul său cheie, Lautaro Martinez. O victorie care valorează mult în ceea ce privește Scudetto-ul”, a apreciat și leggo.it.

Pas important în lupta către titlu

Inter Milano a ajuns la 72 de puncte în Serie A și se poate desprinde de principalele urmăritoare AC Milan (63) și Napoli (62).

Un egal la meciul de luni, 6 aprilie, dintre cele două grupări de top din Italia ar fi ideal pentru Chivu. Napoli - AC Milan se joacă de la 21:45.