Lider în Serie A și cu prima șansă la câștigarea campionatului în acest final de sezon, Inter Milano își face deja calculele pentru anul viitor. Pe lângă jucătorii care își încheie angajamentele și vor pleca gratis, conducerea pregătește o listă de despărțiri menită să aducă încasări importante.

Nume grele, luate în calcul pentru un transfer

Jurnaliștii italieni de la Tuttosport scriu că oficialii grupării milaneze sunt gata să renunțe la o serie de fotbaliști cu o cotă de piață ridicată. Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu și Marcus Thuram sunt cei de pe urma cărora Inter vrea să obțină bani. Dintre aceștia, despărțirea de Frattesi este vizată în mod special în perioada următoare.

Planul conducerii din viale della Liberazione este strângerea a aproximativ 100 de milioane de euro din aceste mutări. Toată suma urmează să fie reinvestită pe piața transferurilor, scopul final fiind aducerea de întăriri pentru a consolida echipa pe care o va avea la dispoziție tehnicianul român în sezonul viitor.