Ce nebunie incearca Berlusconi! Proaspat patron in Serie C, a vorbit cu un Balon de Aur: "Pune-ti din nou ghetele in picioare, vii sa joci la noi"

Proaspat patron al echipei Monza 1912, din Serie C, Silvio Berlusconi a pus la cale o mare nebunie.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Silvio Berlusconi vrea sa lucreze din nou cu fostul Balon de Aur Ricardo Kaka si l-a chemat pe acesta sa joace la noua lui echipa, Monza, din din Serie C.



Presa italiana scrie ca Berlusconi si Adriano Galliani au discutat cu Ricardo Kaka, acum in varsta de 36 de ani, pe seama unei reveniri a acestuia in fotbal, la un an de la retragere.



Kaka a jucat ultima data la Orlando City, in Statele Unite, de unde s-a si retras in 2017.



Cu Berlusconi patron, Monza vrea sa ajunga in Serie A in urmatorii ani.