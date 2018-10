Povestea noului star din Italia si de ce Genoa a dat pe el jumatate din cat a dat pe "Radu cel mare": Uraganul Piątek

Krzysztof Piątek (se citeste Piontek) este polonezul de 23 de ani care are Italia la picioare dupa un inceput de sezon fabulos.

Nu e doar o prezentare bombastica pentru ca Serie A astepta un atacant ca Piątek de la Sevcenko. Ucraineeanul este ultimul atacant care a debutat in prima liga italiana cu gol marcat fiecare din primele cinci etape, dar Piątek l-a depasit in meciul de duminica cu dubla de la Frosinone. Polonezul are 8 goluri in primele 6 etape din acest sezon!

