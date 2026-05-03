Chivu, direct în istorie: românul calcă pe urmele marelui Mourinho

La 45 de ani, tehnicianul român tocmai a intrat în clubul select al marilor antrenori din fotbalul internațional.

Cristi Chivu e de astăzi campion al Italiei. Atât ca jucător, cât și ca antrenor. Victoriile sale, în tricoul milanezilor, au venit în 2008, 2009 și 2010. La 16 ani distanță după ultimul său triumf ca fotbalist, Chivu a cucerit titlul și ca manager al milanezilor.

Iar fostul căpitan al României poate călca pe urmele marelui Jose Mourinho! Pentru că, pe 13 mai, poate realiza eventul, dacă va câștiga Cupa Italiei după finala cu Lazio. Ultimul antrenor al Interului, care a luat titlul și cupa, a fost „The Special One“. Portughezul a făcut chiar tripla, câștigând și Champions League, în acel sezon de vis, 2009-2010, în care l-a avut pe Chivu sub comanda sa.

Iată și alte borne atinse de Chivu, după victoria din această seară, ca antrenor:

*A devenit doar al 4-lea manager străin al Interului care a câștigat campionatul. Înainte de Chivu, ungurul Arpad Weisz (1930), argentinianul Heleno Herrera (1963, 1965 și 1966) și portughezul Jose Mourinho (2009 și 2010) au făcut-o pe Inter campioană.

*Chivu e doar al doilea nume din istoria Interului, care ia Scudetto, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Înaintea sa, această performanță a fost atinsă de Armando Castellazzi. Ca jucător, acesta a devenit campion, în 1930, după care, ca antrenor, a luat titlul, în 1938.

