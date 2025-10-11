Înaintea confruntării, fostul mijlocaș brazilian Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, a vorbit despre șansele „tricolorilor” și a oferit un mesaj de încurajare.



Pronosticul lui Eric de Oliveira înainte de România - Austria: „Fotbalul e fotbal!”



Austria vine după un succes categoric, 10-0 cu San Marino, și ocupă primul loc în grupa H, cu 15 puncte. România se află pe locul 3, cu 7 puncte, însă speră încă la o clasare care să-i asigure barajul pentru Mondial.



„E greu. E greu meciul cu Austria. E foarte greu! Trebuie să fim încrezători totuși. Restul, fotbalul e fotbal. Nu prea contează doar banii. Dacă avem 1% șansă, de ce să nu încercăm?”, a declarat Eric pentru Sport.ro.



Eric de Oliveira a marcat 66 de goluri în Liga 1, evoluând pentru Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanța și FC Voluntari. La Mediaș, a bifat 147 de meciuri, cu 36 de goluri și 31 de pase decisive.



Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026



Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).



Cum arată clasamentul în Grupa H

