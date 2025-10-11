România (cinci meciuri jucate) se află pe locul trei în clasamentul Grupei H cu șapte puncte. Bosnia (șase meciuri jucate) se situează pe poziția secundă cu 13 puncte, în timp ce Austria e prima cu maximum de puncte după cinci dueluri.



Marius Lăcătuș știe cum poate fi Austria oprită: ”Asta trebuie să facem”



Marius Lăcătuș, fost internațional român, a explicat cum poate selecționata lui Mircea Lucescu să se impună în fața Austriei. Reprezentativa condusă de Ralf Rangnick ne-a învins cu 2-1 la Viena în turul preliminariilor CM 2026.



”(n.r. Cum batem Austria?) Cu mult efort, cu disciplină tactică foarte bine pusă la punct, cu agresivitate și bineînțeles cu calitatea jucătorilor pe care îi avem în atac, care trebuie să fructifice fiecare ocazie pe care o avem.



De asemenea, trebuie să nu facem greșeli în faza de apărare pentru că s-a mai întâmplat”, a spus Marius Lăcătuș, potrivit Digi Sport.

Calcule înainte de România - Austria. Cum mai putem ajunge la Campionatul Mondial din 2026



Există mai multe scenarii prin care România poate termina grupa fie pe prima poziție, fie pe a doua. Toate includ însă ca selecționata lui Mircea Lucescu să își câștige toate meciurile rămase: Austria (duminică, 21:45), Bosnia și Herțegovina (15 noiembrie, 21:45) și San Marino (18 noiembrie, 21:45).



Ca să încheiem pe prima poziție în grupă, pe lângă victoriile cu Austria, Bosnia și San Marino și, implicit, eșecurile acestora în fața noastră, cele două adversare ale tricolorilor trebuie să consemneze următoarele rezultate. Austria, eșec cu Cipru și remiză/înfrângere între ele.



Iar ca să terminăm grupa pe poziția secundă, Austria trebuie să o învingă pe Bosnia neapărat. Iar cu Cipru, nu mai contează! Din nou, prima reprezentativă a României trebuie să se impună în fața Austriei, Bosniei și San Marino. Nu putem pierde nici măcar un punct.

România a terminat pe primul loc grupa din urna valorică C în Nations League, motiv pentru care va beneficia și de participarea la barajul pentru accederea la Mondialul din 2026. Doar că, în semifinala barajului, tricolorii pot da peste titani precum Italia și Turcia (AICI TOATE DETALIILE).

