Dan Șucu, ce onoare! Selecționerul și-a trimis omul de încredere la meciul lui Genoa

Dan Șucu, ce onoare! Selecționerul și-a trimis omul de încredere la meciul lui Genoa
Emisar special în tribune la victoria cu Torino!

Gennaro Gattuso, Dan Șucu, Genoa, Torino
Genoa, club patronat de Dan Șucu, a obținut o victorie clară, 3-0, pe teren propriu, cu Torino, în etapa a 26-a din Serie A. 

Succesul a fost urmărit din tribune și de un invitat special, trimis de selecționerul Italiei pentru a monitoriza un jucător.

Gennaro Gattuso și-a trimis omul de încredere la meciul lui Genoa

Este vorba despre un colaborator apropiat al lui Gennaro Gattuso, prezent pe stadion pentru a-l urmări pe Lorenzo Colombo, unul dintre fotbaliștii aflați în atenția Squadrei Azzurra, scrie Nicolo Schira.

28 de meciuri, șase goluri și trei pase decisive are Colombo în acest sezon. Acesta este împrumutat la Genoa de la AC Milan până în vara acestui an.

În paralel, selecționerul ar fi ales să meargă personal la duelul dintre Atalanta și Napoli, unde l-a urmărit pe Antonio Vergara, produs al academiei echipei din sudul Italiei.

Pe teren, Genoa a rezolvat meciul încă din prima repriză. Brooke Norton-Cuffy a deschis scorul în minutul 22, iar Caleb Ekuban a făcut 2-0 în minutul 40.

În partea secundă, Junior Messias a închis tabela în minutul 83. În urma acestui rezultat, Genoa a ajuns la 27 de puncte și a urcat pe locul 14, la egalitate chiar cu Torino, aflată pe poziția următoare.

