Nici n-a vrut să audă: NU pentru Cristi Chivu!

În ultimele zile, presa din Italia a scris că Ivan Perisic, jucătorul lui PSV Eindhoven care va împlini 37 de ani în februarie, ar fi fost propus conducerii lui Inter de către Cristi Chivu pentru un transfer în această fereastră de mercato.

Antrenorul lui PSV exclude ca Ivan Perisic să revină la Inter. Chivu l-ar fi cerut pe croat



În ciuda vârstei înaintate, croatul este văzut de Chivu drept un jucător capabil să ajute echipa în lupta de pe cele trei fronturi din a doua parte a sezonului, iar randamentul lui Perisic de la PSV confirmă: 5 goluri și 10 assist-uri pentru campioana en-titre și liderul din Eredivisie.



Cu toate acestea, Perisic, care a mai jucat la Inter în perioadele 2015-2019 și 2020-2022, nu va ajunge sub comanda lui Cristi Chivu. Cel puțin asta susține Peter Bosz, antrenorul lui PSV, care e convins că fotbalistul croat va rămâne la echipă.



"Zvonurile legate de Perisic și Inter? Nu știu nimic despre ele, dar acest transfer nu se va realiza. Nu am de ce să îngrijorez. Va rămâne cu noi", a spus Peter Bosz, citat de TMW.



Perisic are contract cu PSV Eindhoven până în vara lui 2027, iar croatul este văzut în continuare drept o piesă esențială în ofensiva lui PSV, din care face parte și Dennis Man.

