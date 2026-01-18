Nici n-a vrut să audă: NU pentru Cristi Chivu!

Inter Milano ar fi fost interesată de repatrierea unui veteran, însă trupa lui Cristi Chivu a primit un răspuns negativ.

În ultimele zile, presa din Italia a scris că Ivan Perisic, jucătorul lui PSV Eindhoven care va împlini 37 de ani în februarie, ar fi fost propus conducerii lui Inter de către Cristi Chivu pentru un transfer în această fereastră de mercato.

Antrenorul lui PSV exclude ca Ivan Perisic să revină la Inter. Chivu l-ar fi cerut pe croat

În ciuda vârstei înaintate, croatul este văzut de Chivu drept un jucător capabil să ajute echipa în lupta de pe cele trei fronturi din a doua parte a sezonului, iar randamentul lui Perisic de la PSV confirmă: 5 goluri și 10 assist-uri pentru campioana en-titre și liderul din Eredivisie.

Cu toate acestea, Perisic, care a mai jucat la Inter în perioadele 2015-2019 și 2020-2022, nu va ajunge sub comanda lui Cristi Chivu. Cel puțin asta susține Peter Bosz, antrenorul lui PSV, care e convins că fotbalistul croat va rămâne la echipă.

"Zvonurile legate de Perisic și Inter? Nu știu nimic despre ele, dar acest transfer nu se va realiza. Nu am de ce să îngrijorez. Va rămâne cu noi", a spus Peter Bosz, citat de TMW.

Perisic are contract cu PSV Eindhoven până în vara lui 2027, iar croatul este văzut în continuare drept o piesă esențială în ofensiva lui PSV, din care face parte și Dennis Man.

Ivan Perisic, CV impresionant

Perisic, fotbalist cu 150 de meciuri și 38 de goluri la naționala Croației, vicecampion mondial în 2018, are un CV de-a dreptul impresionant. La Inter și-a petrecut cea mai mare parte a carierei: 55 de goluri și 50 de assist-uri în 254 de meciuri, dar și trei trofee: un titlu, o Cupă și o Supercupă.

Croatul a jucat și la granzii din Germania, Borussia Dortmund și Bayern Munchen, cu ambele reușind să cucerească titlul în Bundesliga. În plus, cu bavarezii a obținut și Liga Campionilor, în 2020.

Desemnat fotbalistul croat al anului în 2014, Perisic joacă din septembrie 2024 la PSV. Alături de gruparea din Eredivisie a cucerit deja un titlu de campion și Supercupa Olandei.

