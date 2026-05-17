Villa și Roma pot face schimb de jucători

Presa din Italia anunță că Aston Villa îl dorește pe argentinianul Matias Soule. Jucătorul de atac evoluează la AS Roma, iar în schimbul său formația din Premier League ar dori să-l cedeze definitiv pe Olimpico pe Donyell Malen, olandezul care este împrumutat în acest moment la echipa antrenată de Gian Piero Gasperini.

Aston Villa, care poate juca în ediția viitoare a Champions League, îi mai are pe lista de transferuri pentru următoarea perioadă de mercato pe Mike Penders (Chelsea / portar), Robin Risser (Lens / portar), Guillaume Restes (Toulouse / portar), Tarik Muharemovic (Sassuolo / fundaș central), Marcos Maitan (Monagas / fundaș central), Waldemar Anton (Borussia Dortmund / fundaș central), Gabriel Sara (Galatarasay / mijlocaș central), Ryan Christie (Bournemouth / mijlocaș central), Noel Aseko (Hannover / mijlocaș central), Ibrahim Mbaye (PSG / extremă dreapta), Dario Osorio (Midtjylland / extremă dreapta), Marcus Rashford (Manchester United / extremă stânga), Mika Godts (Ajax Amsterdam / extremă stânga), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg / extremă stânga), Leandro Trossard (Arsenal / extremă stânga), Francis Onyeka (Bochum / mijlocaș ofensiv), Leo Scienza (Southampton / mijlocaș ofensiv) și Romulo (RB Leipzig / atacant).

Ambii fotbaliști sunt cotați la 35 de milioane de euro

Matias Soule (23 de ani / 182 cm) a mai evoluat pentru Juventus Next Gen (2021-2023), Juventus (2021-2023), Frosinone (2023-2024) și AS Roma (2024-2026). Poate juca ca extremă dreapta, atacant secund și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 35 de milioane de euro. A fost convocat la reprezentativa de seniori a Argentinei, dar nu a apucat să debuteze, iar datorită strămoșilor săi italieni este eligibil să evolueze pentru "Squadra Azzurra".

Donyell Malen (27 de ani / 176 cm) a mai fost legitimat la Jong PSV (2017-2018), PSV Eindhoven (2018-2021), Borussia Dortmund (2021-2025), Aston Villa (2025) și AS Roma (2026). Poate acoperi posturile de atacant central, extremă stânga și extremă dreapta și este cotat la 35 de milioane de euro. Are 51 de selecții și 13 goluri pentru naționala de seniori a Olandei.

