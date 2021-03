Il face invidios si pe Ronaldo! Buffon a facut ANUNTUL: pana la ce varsta vrea sa apere legendarul portar! Ce a spus despre carantina

Portarul lui Juventus este unul dintre cei mai varstnici jucatori activi, la 43 ani.

Italianul nu se gandeste insa sa atarne ghetele in cui la finalul sezonului si anunta pana cand vrea sa mai apere. "Uite, sunt sincer, mi-am setat un termen maxim, pana in iunie 2023. Acela ar fi maximul, mai mult de atat nu se poate, dar as putea sa ma opresc si peste patru luni", a spus Buffon, pentru The Guardian.

Portarul a vorbit despre experienta din pandemie, cand nu se juca si a putut sa stea acasa si sa simta cum ar fi o posibila retragere. "Prima luna de lockdown a fost foarte frumoasa pentru mine. La inceput, pandemia mi-a permis sa am timp pe care sa mi-l dedic mie. E ceva ce nu mi s-a mai intamplat in intreaga viata.

Am putut sa stau toata ziua cu sotia, cu copiii. Am reusit sa ma dedic hobby-urilor mele, am putut sa citesc, sa fac lucrurile care imi plac. A fost o perioada frumoasa, la care nu ma gandeam vreodata, si am profitat de ea. Apoi a devenit dificil, ma gandeam din ce in ce mai mult la lucrurile prin care trec alti oameni", a mai spus Buffon.

Crescut de Parma, jucatorul a mai evoluat doar pentru Juventus si PSG in cariera, insa la Paris a stat doar un an. La Juventus a strans 681 de meciuri in cele 20 de sezoane, perioada in care a castigat si 10 titluri de Serie A, 5 Cupe si 7 Supercupe ale Italiei.