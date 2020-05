Brescia vrea sa scape cu orice pret de Balotelli! Unde ar putea ajunge! Oferta surpriza pentru atacantul italian

Mario Balotelli ar putea pleca de la Brescia.

Atacantul celor de la Brescia, Mario Balotelli (29 de ani) ar putea pleca de la Brescia in aceasta vara. Italianul este dorit de Galatasaray si ar putea jucea din nou in cupele europene, potrivit Football Italia. Pe langa interesul celor de la Galatasaray, agentul jucatorului Mino Raiola a dezvaluit ca a inceput negocierile si cu brazilienii de la Vasco da Gama, echipa care a terminat pe locul 12 in sezonul trecut, in prima liga din Brazilia.

Patronul celor de la Brescia, Massimo Cellino, a declarat ca vrea sa scape de Balotelli in aceasta vara si a gresit cand l-a adus la echipa.

"L-am dorit pe Balotelli, dar s-a dovedit ca e prea superficial si copilaros in atitudinea din afara terenului. Sa fie clar, nu mergem in Serie B din cauza lui Mario, deci ar fi gresit sa gandim asa. Daca un copil este nepoliticos, vina este a parintilor, deci poate ca nu ne-am ocupat de el foarte bine", a spus Cellino pentru Football Italia.