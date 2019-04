BREAKING NEWS | Lovitura neasteptata! Buffon, aproape de revenirea la Juventus Torino

Buffon are de ales intre Paris Saint-Germain si Juventus.

Plecat vara trecuta dupa 17 ani petrecuti la Juventus, Gianluigi Buffon se poate intoarce la echipa la care a scris istorie! Nu ca jucator, ci cu un rol la club, oferit de Juventus si in urma cu un an cand Andrea Agnelli a dezvaluit ca Buffon poate pregati o echipa de juniori in drumul spre echipa mare.

Agentul lui Buffon, Silvano Martina, va merge saptamana viitoare in Franta pentru o discutie decisiva cu cei de la Paris Saint-Germain. Buffon nu este decis daca sa continue cariera de jucator, dorind in continuare sa castige trofeul UEFA Champions League, insa varianta PSG ramane singura posibila pentru un asemenea pas.

Contractul lui Buffon cu PSG expira in vara, insa acesta are o clauza de prelungire pentru inca 1 an. Cei de la PSG ezita sa o activeze si deoarece sunt tentati sa se lanseze pe pista David De Gea, ceea ce ar duce la o revenire a lui Buffon la Juventus.