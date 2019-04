Transfer COLOSAL pregatit de PSG! Vrea sa aduca inca un jucator de la Barcelona: "Vreau sa joc cu Neymar!"

PSG pregateste noi investitii importante in vara.

Coutinho viseaza sa joace si la club alaturi de Neymar, nu doar la nationala! Mijlocasul brazilian nu a avut un impact pe masura asteptarilor dupa transferul la Barcelona pentru 160 de milioane de euro iar catalanii se gandesc sa-l vanda. Chelsea si PSG sunt interesate.

"Este mereu o placere, este amuzant. Am jucat de multe ori alaturi de el la nationalele de juniori ale Braziliei si a devenit un jucator special. Sa fiu alaturi de el este placut, chiar daca nu am avut acest noroc la nivel de club. Ar fi frumos sa joc alaturi de el la un club" a spus Neymar pentru presa din Brazilia.

Coutinho la PSG sau Neymar la Barca?

Declaratia lui Coutinho a pus si mai multe paie pe foc, in conditiile in care presa din Franta a anuntat ca jucatorul brazilian este dorit de PSG in vara. Despre o posibila revenire a lui Neymar la Barcelona s-a vorbit mult in ultimul an, insa presedintele Barcei, Josep Maria Bartomeu, declara recent ca aceasta posibilitate nu exista.