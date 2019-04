CE SURPRIZA! Transferul despre care nimeni nu a stiut: PSG a pregatit o avere pentru o mutare incredibila din Premier League

Seicii de la PSG pregatesc o mutare cu adevarat surprinzatoare.

Presa engleza noteaza ca PSG vrea sa il aduca pe Wilfried Zaha, de la Crystal Palace. Jucatorul ajuns la 26 de ani s-a aflat si pe lista lui United, insa mutarea nu s-a mai concretizat. PSG este dispusa sa plateasca 75 de milioane de euro pentru aducerea lui Zaha.



Zaha are contract cu Crystal Palace pana in 2023, dar jucatorul si-a manifestat deja dorinta de a pleca. Ramane de vazut, daca mutarea se va concretiza, unde ar putea juca Zaha avand in vedere ca PSG ii are in atac pe Neymar, Mbappe si Cavani.