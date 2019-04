"Ce se intampla cand sarbatoresti prea mult dupa ce ai luat titlul!" :)) Milionarii de la PSG rad de Mbappe! Ce a facut la antrenament

Starul lui PSG a fost tinta glumelor la antrenamentul de azi al campioanei din Ligue 1. Mbappe s-a prabusit peste un panou si a cazut pe spate in incercarea de a controla o minge inalta.

Quand t'as trop fêter le titre... âmes sensibles s'abstenir. ????????

When you enjoyed the title very much... sensitive people, be careful. ????????

Bravo pour le triplé petit @KMbappe ???? pic.twitter.com/B8dXbWUgEC