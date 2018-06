Bomba! Chiriches, inclus intr-o afacere de 50+ MILIOANE EURO. Schimbul propus de Napoli unei rivale din Serie A

Federico Chiesa (20 de ani), fiul fostului international italian Enrico Chiesa, este unul dintre cei mai interesanti jucatori din Serie A.

Federico Chiesa a devenit titular cert in echipa Fiorentinei la doar 20 de ani, el marcand 6 goluri in 36 de partide in sezonul trecut. Evolutiile sale l-au facut remarcat si l-au dus imediat in atentia marilor cluburi. Juventus si Napoli sunt doar doua dintre formatiile care vor sa puna mana pe el.

Mediaset scrie ca Napoli incearca sa se miste repede si sa-l ia pe tanarul international italian. De Laurentiis a propus o afacere de 50+ milioane euro, in care apare si numele lui Vlad Chiriches.



Potrivit Mediaset, Napoli i-a propus Fiorentinei o oferta de 50 de milioane de euro, plus fotbalistii Marko Rog si Vlad Chiriches, in schimbul lui Federico Chiesa, dar toscanii au replicat ca vor 80 de milioane de euro.

Si Juventus a incercat sa propuna 60 de milioane de euro plus Marko Pjaca, dar a primit acelasi raspuns.