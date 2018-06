Wenger a revenit pe banca pentru prima data dupa plecarea de la Arsenal! A fost antrenorul lui Usain Bolt intr-un meci contra "Generatiei de Aur" a Frantei

Arsene Wenger a revenit pe banca pentru prima data dupa despartirea de Arsenal. La un meci caritabil.

Wenger a pregatit o selectionata a vedetelor care a jucat contra echipei Frantei din 1998, nationala care reusea sa castige Campionatul Mondial. "Generatia de Aur" a Frantei a reusit sa castige contra selectionatei vedetelor, scor 3-2, dupa un gol marcat de Thierry Henry, fostul elev al lui Wenger la Arsenal.

La echipa vedetelor a jucat si fostul sprinter jamaican, Usain Bolt.

Cette photo est vraiment magique !

c'est l'occasion de voir Usain Bolt en adidas, ce qui doit être le première et dernière fois

mais c'est surtout la photo de 2 légendes, 2 icônes, 2 inspirateurs de leur sport, bref, c'est magique de les voir ensemble #legends #usainbolt #zizou pic.twitter.com/yC6mgnQp62 — Jean-Seb Menigoz (@jeansebmenigoz) June 13, 2018

Wenger a vorbit la finalul meciului despre viitorul sau: "Am primit mai multe oferte decat ma asteptam. Nu le-am analizat si nu iau in calcul nimic deocamdata. Dar in mod sigur voi fi activ. Am o experienta uriasa in antrenorat si in mod sigur voi lucra. Unde? Nu stiu".