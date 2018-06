ULTIMA ORA | Destinatie surpriza pentru Alibec! Atacantul poate continua in Liga 1

Denis Alibec ar putea continua in Liga 1 din sezonul urmator.



Atacantul in varsta de 27 de ani a avut un sezon extrem de slab cu FCSB. A reusit sa inscrie un singur gol si a fost desemnat de Gigi Becali drept principalul vinovat pentru ratarea titlului pentur al treilea sezon consecutiv.

Alibec a intrat in conflict si cu antrenorul Nicolae Dica si nu a mai fost primit la antrenamente. Jucatorul nici macar nu s-a mai prezentat la reunirea lotului echipei care a avut loc la inceputul saptamanii. In ciuda faptului ca a fost trecut pe linie moarta, Gigi Becali nu este dispus sa renunte la pretul de 1,7 milioane de euro cerut in schimbul atacantului. Cum Alibec a traversat un an catastrofal, evident ca fotbalistul in varsta de 27 de ani nu este asaltat cu oferte.

Salvarea ar putea veni de la una dintre fostele sale echipe. Viitorul este echipa care incepe parcursul european cel mai devreme in aceasta vara, formatia lui Hagi fiind prima reprezentanta a Romaniei care intra in tururile preliminare ale cupelor europene. Alibec ar putea ajunge la Viitorul, sub forma de imprumut, i-ar putea ajuta pe elevii lui Hagi sa se califice in grupele Europa League, iar din iarna ar reveni la Steaua intr-o forma sportiva foarte buna si o cota de piata ce i-ar putea permite lui Becali sa-l vanda fara probleme.

Scenariul ar reprezenta o situatie "win-win" pentru ambele parti. Alibec ar putea reveni in forma care l-a consacrat la o echipa la care a demonstrat in trecut ca se poate adapta, iar Becali si FCSB ar putea profita de pe urma cotei crescute a atacantului fara ca fotbalistul sa mai fi jucat la echipa lui Dica in prima parte a sezonului.

Viitorul este echipa care i-a revitalizat cariera lui Denis Alibec in sezonul 2012/13, dupa cativa ani petrecuti in Italia si Belgia. Hagi i-a dat incredere, l-a transformat in titular de baza, iar un an mai tarziu Alibec a ajuns la Astra.