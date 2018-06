Mondialul recordurilor! Cel mai batran jucator a trecut de 45 de ani, cel mai tanar n-a implinit 20. Messi si Ronaldo au si ei sansa de a intra in istoria turneelor finale

Didier Deschamps, Lionel Messi, Thomas Muller si Cristiano Ronaldo pot stabili noi recorduri la Cupa Mondiala 2018, care va avea loc in Rusia, intre 14 iunie si 15 iulie.

Brazilianul Mario Zagallo si germanul Franz Beckenbauer sunt singurii care au cucerit Cupa Mondiala, atat ca jucatori, cat si ca antrenori, iar Deschamps, selectionerul echipei Frantei, ar putea deveni al treilea daca va reusi acest lucru cu "Les Bleus" in Rusia.

Diego Maradona detine recordul de goluri marcate la Cupa Mondiala in calitate de capitan, sase, iar compatriotul sau Leo Messi are nevoie de trei goluri pentru a-i depasi performanta.

Uwe Seeler, Pele si Miroslav Klose sunt singurii care au marcat la patru turnee ale Cupei Mondiale, iar lor li se pot alatura australianul Tim Cahill, mexicanul Rafa Marquez si portughezul Cristiano Ronaldo, daca vor inscrie in Rusia.

Germanul Thomas Muller va incerca sa devina primul jucator care marcheaza cinci goluri la trei turnee finale. Conationalul sau Miroslav Klose si peruanul Teofilo Cubillas sunt singurii care au marcat de mai mult de patru ori la editii multiple ale Cupei Mondiale, Klose detinand recordul total de goluri marcate - 16.

Recordul de varsta combinata intre doi selectioneri adversari este de 133 ani si 9 luni, detinut de germanul Otto Rehhagel (Grecia) si suedezul Lars Lagerback (Nigeria), de la CM 2010. In Rusia, Oscar Tabarez (Uruguay) si Fernando Santos (Portugalia) pot stabili un nou record daca se vor infrunta in optimi - 135 ani.

Egipteanul Essam El-Hadary, 45 ani si 5 luni, poate deveni cel mai varstnic jucator din istoria Cupei Mondiale daca va juca in Rusia, doborand performanta columbianului Faryd Mondragon (43 ani si trei zile).

Recordul de meciuri consecutive fara infrangere este detinut de Brazilia, 13 meciuri, intre 3-4 cu Ungaria in sferturile editiei 1954 si 1-3 cu aceeasi echipa in grupa la editia 1966. Campioana mondiala en titre Germania are 8 partide la rand fara esec, de la 0-1 cu Spania, in semifinalele din 2010.

Daca mexicanul Marquez va juca in Rusia va deveni al treilea fotbalist care a evoluat la cinci Cupe Mondiale, dupa compatriotul sau Antonio Carbajal si germanul Lothar Matthaeus. Italianul Gigi Buffon a fost la cinci editii ale Cupei Mondiale, dar nu a jucat niciun minut in Franta 1998.

Recordul de egaluri consecutive la CM este detinut de Belgia, cu cinci reusite in 1998 si 2002. Costa Rica a remizat in ultimele sale trei partide de la CM 2014.

Nu mai putin de 56 de jucatori au evoluat in doua finale ale Cupei Mondiale, insa numai patru au reusit sa marcheze in ambele. Primii care au reusit acest lucru au fost brazilienii Vava si Pele, in 1958, cand Brazilia a dispus cu 5-2 de Suedia. Vava a marcat o dubla si patru ani mai tarziu, in Chile 1962, in victoria cu 3-1 in fata Cehoslovaciei, iar Pele - care a ratat finala din cauza unei accidentari - a inscris un gol in 1970, cand Selecao trecea cu 4-1 in finala cu Italia. Un alt marcator in doua finale a fost Paul Breitner, care a transformat un penalty pentru Germania de Vest in victoria cu 2-1 contra Olandei, in finala din 1974, reusind apoi si golul de onoare in esecul cu 1-3 de opt ani mai tarziu, contra Italiei. Zinedine Zidane completeaza lista, dupa cele doua goluri marcate cu capul in finala din 1998, castigata de Franta cu 3-0 in fata Braziliei, si un gol din penalty in 2006, finala pierduta de francezi in fata Italiei la loviturile de departajare.

Trofee ale Cupei Mondiale castigate

5 - Brazilia (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

4 - Italia (1934, 1938, 1982, 2006), Germania (1954, 1974, 1990, 2014)

2 - Uruguay (1930, 1950), Argentina (1978, 1986)

1 - Anglia (1966), Franta (1998), Spania (2010)

Clasamentul all-time al Cupei Mondiale

1. Brazil 227 puncte

2. Germania 218

3. Italia 156

4. Argentina 140

5. Spania 99

Meciurile cu cele mai multe goluri marcate

12 goluri

Austria - Elvetia 7-5, 26 iunie 1954, Lausanne, sferturi de finala

11 goluri

Brazilia - Polonia 6-5, dupa prelungiri, 5 iunie 1938, Strasbourg, primul tur

Ungaria - RF Germania 8-3, 20 iunie 1954, Basel, in grupa

Ungaria - El Salvador 11-1, 15 iunie 1982, Elche, in grupa

Cei mai varstnici jucatori

Essam El Hadary (Egipt -portar) - nascut pe 15.01.1973 (45 ani, 150 de zile la debutul competitiei)

Rafael Marquez (Mexic - fundas) - 13.02.1979 (39 ani, 121 de zile)

Serghei Ignasevich (Rusia - fundas) - 14.07.1979 (38 ani, 336 zile)

Cei mai tineri jucatori

Daniel Arzani (Australia - atacant) - nascut pe 04.01.1999 (19 ani, 161 zile la debutul competitiei)

Kylian Mbappe (Franta - atacant) - 20.12.1998 (19 ani, 176 zile)

Achraf Hakimi (Maroc - fundas) - 04.11.1998 (19 ani, 222 zile)

Cel mai varstnic selectioner

Oscar Tabarez (Uruguay) - nascut pe 03.03.1947 (71 ani, 103 zile la debutul competitiei)

Jose Pekerman (argentinian, Columbia) - 03.09.1949 (68 ani, 284 zile)

Bert van Marwijk (olandez, Australia) - 19.05.1952 (66 ani, 26 zile)

Cel mai tanar selectioner

Aliou Cisse (Senegal) - nascut pe 24.03.1976 (42 ani, 82 zile la debutul competitiei)

Mladen Krstajic (Serbia) - 04.03.1974 (44 ani, 102 zile)

Roberto Martinez (spaniol, Belgia) - 13.07.1973 (44 ani, 336 zile)

Cele mai varstnice loturi

Costa Rica - 29 ani, 7 luni

Mexic - 29 ani, 5 luni

Panama - 29 ani, 4 luni

Cele mai tinere loturi

Nigeria - 26 ani

Franta - 26 ani, 1 luna

Anglia - 26 ani, 1 luna

Cluburile cu cei mai multi reprezentanti

Manchester City - 16

Real Madrid - 15

FC Barcelona - 14

Chelsea, PSG, Tottenham - 12

Sursa: Agerpres